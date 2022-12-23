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ММА

23 декабря, 22:50

ACA 150: Резников победил Кошкина и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Москве завершился турнир ACA 150, в главном бою которого Артем Резников (24-6) победил Андрея Кошкина (22-9) сабмишном во втором раунде в рамках Гран-при легкого веса ACA.

Приводим результаты всех боев турнира.

Легкий вес: Артем Резников (Казахстан) победил Андрея Кошкина (Россия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Тяжелый вес: Евгений Гончаров (Россия) победил Мухумата Вахаева (Россия) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Магомед Бибулатов (Россия) победил Чарльза Энрике (Бразилия) — Раздельное решение судей.

Наилегчайший вес: Азам Гафоров (Россия) победил Азамата Пшукова (Таджикистан) — КО, 2-й раунд.

Средний вес: Гаджимурад Хирамагомедов (Россия) победил Сиро Родригеса (Бразилия) — ТКО, 3-й раунд.

Полусредний вес: Хусейн Халиев (Россия) победил Винишиуса Круза (Бразилия) — Раздельное решение судей.

Легкий вес: Фелипе Фроес (Браизиля) победил Байзета Хатхоху (Россия) — ТКО, 1-й раунд.

Легкий вес: Эли Кадыров (Россия) победил Ислама Акбарова (Россия) — ТКО, 1-й раунд.

Эли Кадыров. 16-летний сын Кадырова победил в ММА. Поединок закончился в первом раунде

Средний вес: Беслан Ушуков (Россия) победил Ирвинга Ромеро Мачадо (Бразилия) — КО, 2-й раунд.

Средний вес: Никола Дипчиков (Болгария) победил Азамата Амагова (Россия) — КО, 2-й раунд.

Легкий вес: Адлан Батаев (Россия) победил Эвертона Даниэля Фрейтаса (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Астемир Нагоев (Россия) победил Ахмадхана Эльмурзаева (Россия) — Сабмишн, 2-й раунд.

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Резников победил Кошкина удушающим приемом в главном бою турнира ACA 150

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