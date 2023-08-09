ACA 161: полный кард турнира и расписание боев 11 августа

В пятницу, 11 августа, в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой» состоится турнир ACA 161. В главном бою вечера за титул чемпиона АСА в среднем весе подерутся Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов.

Полный кард турнира ACA 161:

Магомедрасул Гасанов — Саламу Абдурахманов

Мухумат Вахаев — Григорий Пономарев

Азам Гафоров — Вартан Асатрян

Фаридун Одилов — Вагнер Прадо

Магомед Бибулатов — Важа Циптаури

Абдул-Рахман Джанаев — Крис Ханикатт

Имран Букуев — Руслан Абильтаров

Джосиел Силва — Рустам Керимов

Давлатманд Чупонов — Глеб Хабибуллин

Юнус Евлоев — Руан Перейра

Черси Дудаев — Линкольн Энрике

Анис Екубов — Рустамбек Асылбек

Джамбулат Селимханов — Джаддал Алибеков

Тойчубек Данияр Уулу — Мхитар Барсегян

Сулим Баталов — Абдул-Хамид Давлятов

Солех Хасанов — Азамат Джигкаев

Расписание турнира ACA 161:

Время начала прелимов — 15.30 по московскому времени. Ориентировочное время начала главного боя — 20.15 мск.