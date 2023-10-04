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В среду, 4 октября Абдул-Азиз Абдулвахабов встретится с Мухамедом Коковым в рамках титульного боя турнира ACA 164. Поединок пройдет во дворце спорта «Колизей» в Грозном (Чеченская Республика). Начало боя — в 20.30 по московскому времени.
Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Боец». Трансляция всего турнира начнется в 15.55 мск, эфир главного боя запланирован на 20.30. Также следить за поединками можно на официальном сайте промоушена.
Мухамед Коков — Абдул-Азиз Абдулвахабов
Клеверсон Сильва — Абдул-Рахман Дудаев
Михаил Дорошенко — Хусейн Халиев
Карлос Фелипе — Салимгерей Расулов
Расул Магомедов — Дави Рамос
Хакран Диас — Дауд Шайхаев
Рыскулбек Ибрагимов — Азамат Пшуков
Айк Казарян- Мурад Каламов
Кайо Битенкурт — Арби Агуев
Зокиржон Хошимов — Мансур Хатуев
Азатбек Кочоров — Абдул Карим Бадахши
Дилдорбек Нурматов — Ахмадхан Эдьмурзаев
Саид Магомед Гимбатов — Имам Витаханов
Винициус Круз — Зелимхан Амиров
Сайгид Абдулаев — Умалат Исрапилов
Виктор Азатян — Хамзат Сакалов
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