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Сегодня, 13:00

ACA 175 Гордеев — Дамковский и Полпудников — Палмер: время начала трансляции и где смотреть прямой эфир

Турнир ACA 175 пройдет в Москве 17 мая 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Павел Гордеев.
Фото Соцсети
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Турнир ACA 175 пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве в пятницу, 17 мая. Вечер ММА начнется в 16.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 20.00 мск. В главном событии ивента россиянин Павел Гордеев проведет поединок в легком весе против белорусского бойца Артема Дамковского. Также в этот вечер состоится бой между российским бойцом Алексеем Полпудниковым и Лэнсом Палмером из США.

Трансляцию турнира в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт промоушена АСА. Следить за поединком можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

ACA: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Артем Дамковский
Павел Гордеев
ММА
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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Павел Гордеев — Артем Дамковский: время начала и где смотреть трансляцию боя