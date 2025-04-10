10 апреля, 17:45
Турнир ACA 185 состоится на Falcon Арене в Минске (Белоруссия) в пятницу, 11 апреля. Начало — в 17.30 по московскому времени. Возглавит вечер поединок между россиянином Андреем Кошкиным и белорусом Денисом Магером. Во втором по значимости поединке встретятся российский боец Алексей Махно и белорус Артем Дамковский.
Денис Магер — Андрей Кошкин
Алексей Махно — Артем Дамковский
Павел Гордеев — Виктор Макаренко
Владислав Мишкевич — Леван Макашвили
Рустам Керимов — Луис Рафаэль
Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец». На «Матч ТВ» покажут только бои основного карда (с 21.30 мск). Также следить за ходом поединков можно на официальном сайте лиги и онлайн-платформе Okko (по платной подписке).