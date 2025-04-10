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10 апреля, 17:45

ACA 185 Кошкин — Магер: время начала турнира, главный кард, где смотреть трансляцию

Турнир ACA 185 состоится в Минске (Белоруссия) 11 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Махно.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Турнир ACA 185 состоится на Falcon Арене в Минске (Белоруссия) в пятницу, 11 апреля. Начало — в 17.30 по московскому времени. Возглавит вечер поединок между россиянином Андреем Кошкиным и белорусом Денисом Магером. Во втором по значимости поединке встретятся российский боец Алексей Махно и белорус Артем Дамковский.

Главный кард ACA 185:

Денис Магер — Андрей Кошкин

Алексей Махно — Артем Дамковский

Павел Гордеев — Виктор Макаренко

Владислав Мишкевич — Леван Макашвили

Рустам Керимов — Луис Рафаэль

Где смотреть ACA 185

Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец». На «Матч ТВ» покажут только бои основного карда (с 21.30 мск). Также следить за ходом поединков можно на официальном сайте лиги и онлайн-платформе Okko (по платной подписке).

Алексей Махно
Андрей Кошкин
Артем Дамковский
Денис Магер
ММА
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