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Сегодня, 14:40

ACA предложил контракт Исмагулову после увольнения из UFC

Виктория Кравченко
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал информацию об увольнении Дамира Исмагулова из UFC.

«Мы общаемся с Дамиром больше месяца. Это даже можно назвать переговорами. На одной тренировке мы пересеклись, подписались друг на друга в социальных сетях. Тогда я задал Исмагулову прямой вопрос: «Как у тебя обстоят дела с UFC?» Он ответил, что по контракту остался еще один бой. Не хочу разглашать детали, но я понял, что Дамир не собирается больше драться в UFC. Эта лига — мечта многих, но она подходит не всем. Аскару Аскарову, например, не подошел UFC. Я предложил Исмагулову участие в новом Гран-при.

Дамир сказал, что даст мне ответ через 10 дней. С момента нашего общения прошло две недели. Думаю, пора принимать решение", — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Исмагулов уволен из UFC.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/aca-predlozhil-kontrakt-ismagulovu-posle-uvolneniya-iz-ufc-267791/
Дамир Исмагулов
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