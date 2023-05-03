Адесанья и Перейра вступили в словесную перепалку

Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) и экс-чемпион Алекс Перейра (7-2) обменялись колкостями в Twitter.

П: Но я все равно лучше. Цифры не врут. 3-1 в мою пользу.

А: Качество превыше количества. Счет 3-1, можешь сохранить. Это поможет тебе заснуть ночью.

П: Нокаутировал тебя в кикбоксинге, после чего тебя унесли на носилках. Затем победил решением судей. А потом нокаутировал в UFC. Это более качественно, чем один нокаут в UFC.

А: Я люблю эту игру. Критикуешь других, но не нравится, когда критикуют тебя.

Адесанья в прошлом бою нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.