Адесанья назвал причину своего поражения Алексу Перейре

Экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) признался, что повредил ногу в бою с Алексом Перейрой (7-1) на UFC 281, из-за чего стал больше прижиматься к клетке.

«Его удары ногами были хлесткими, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — При этом я неправильно оперся на ногу, почувствовав, что повредил нервы. При каждом следующем его ударе по ногам я чувствовал вибрацию. Меня как будто било током.

Во втором раунде у меня все было под контролем, но уже тогда я немного волочил ногу. Я чувствовал себя странно. Поэтому в определенный момент я начал больше прижимается к клетке. У него нога тоже была повреждена, но моя... Мне было очень сложно двигаться».

Перейра и Адесанья проведут реванш 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.