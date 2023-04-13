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Сегодня, 15:32

Адесанья получил поздравления от Верховной комиссии Нигерии за победу на UFC 287

Давид Хачатрян
Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press
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Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) сообщил, что получил поздравительную ноту от посла Андерсона Мадубике из Верховной комиссии Нигерии в Австралии в знак признания его победы над Алексом Перейрой (7-2) на UFC 287 и возвращения титула чемпиона в среднем весе.

Адесанья опубликовал фото поздравительного письма в Twitter. Посол поздравил Адесанью от имени всех нигерийцев и похвалил его за упорство, отметив выдающийся успех в качестве чемпиона в среднем весе.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Исраэль Адесанья
UFC
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