Адесанья получил поздравления от Верховной комиссии Нигерии за победу на UFC 287

Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) сообщил, что получил поздравительную ноту от посла Андерсона Мадубике из Верховной комиссии Нигерии в Австралии в знак признания его победы над Алексом Перейрой (7-2) на UFC 287 и возвращения титула чемпиона в среднем весе.

Адесанья опубликовал фото поздравительного письма в Twitter. Посол поздравил Адесанью от имени всех нигерийцев и похвалил его за упорство, отметив выдающийся успех в качестве чемпиона в среднем весе.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.