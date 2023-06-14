Адесанья рассказал, как дрался против четырех парней в Burger King

Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) рассказал, что в 2010 году побил на улице компанию из четырех человек.

«В 2010-м я ввязался в драку. Я был против четырех парней в Burger King на Queen Street в Окленде. Парень приставал к девушке моего друга, и я просто повернулся и разобрался с ним и его друзьями. На меня в итоге надели наручники. Никогда не бейте ногами в уличной драке, потому что я поскользнулся, но встал и отделал другого чувака», — сказал Адесанья в эфире The MMA Hour.

Адесанья в прошлом бою нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.