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Сегодня, 13:10

Адесанья рассказал, как отомстил сыну Алекса Перейры

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) после победы над Алексом Перейрой (7-2) изобразил тело падающего человека прямо перед сыном бразильца.

«Я мелочный. Помню, когда он впервые нокаутировал меня в Бразилии, его сын вышел на ринг, а потом просто начал притворяться мертвым рядом со мной, — сказал Адесанья на пресс-конференции UFC. — Я такой: «Ты маленький засранец, я надеру тебе задницу, если твой отец не сделает это». Я искал в толпе его сына, увидел его и сделал то, что сделал, только чтобы напомнить ему о его поступке».

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Источник: https://youtu.be/ozYttfO78MY?t=463
ММА
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