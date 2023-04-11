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Сегодня, 11:34

Адесанья: «Говорят, что месть сладка. Да, это чертовски сладко»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) дал понять, что он больше не намерен выходить в октагон с экс-чемпионом Алексом Перейрой (7-2).

«Говорят, что месть сладка. Вы же знаете, я люблю сладкое. И это чертовски сладко, — сказал Адесанья Sports Illustrated. — Я был в ударе. Я охотился за ним, и ему от этого было неприятно. Но он был чертовски эффективен своими ударами ногами. Я был готов к этому, но он вновь повредил мне ногу.
Каждый раз, когда я с ним дерусь, я бью его в первых раундах. Затем отдаю ему пространство для маневра, и он возвращается с новыми силами в поздних раундах. В этот раз я сказал: «Я не дам тебе дышать». Я играл в опоссума. Я держал это в своей голове. Потом я увидел его лежащим на земле, застывшим, как Эльза. Я не веду счеты, я их свожу. Я закрыл эту главу и теперь двигаюсь дальше. Я победил его, он победил меня. Между нами все кончено».

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

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