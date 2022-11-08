Адесанья: «Мое противостояние с Перейрой — это личное»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) подтвердил, что его предстоящий бой с Алексом Перейрой (6-1) будет иметь личный характер.

«Мое противостояние с Перейрой — это личное, — сказал Адесанья на The MMA Hour. — Речь идет обо мне и моем наследии. Я хочу переписать историю. Я покажу людям, на что я способен, потому что они стали об этом забывать. Это поколение тик-тока всегда все забывает, их внимание быстро переключается».

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Адесанья дважды проигрывал Перейре в кикбоксинге, их поединки проходили в 2016 и 2017 годах в рамках промоушена Glory.