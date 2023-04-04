Адесанья готов перейти в полутяжелый вес: «Мне не нравится драться с одними и теми же парнями»

Экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) заявил, что в скором времени он может подняться в полутяжелый вес, так как ему не по душе драться с одними и теми же бойцами.

«Мне нравится выходить из зоны комфорта, поэтому я могу подняться в полутяжелый вес. Кроме того, мне не нравится драться с одними и теми же соперниками. Я хочу драться с разными людьми. Так что я побью этого парня, потом следующего, а потом подерусь с тем, с кем я никогда не встречался», — сказал Адесанья Combat TV.

Алекс Перейра (7-1) и Адесанья подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.