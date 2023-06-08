Адесанья: «Чимаев? У меня есть дела поважнее»

Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) заявил, что ему нравится идея боя с Хамзатом Чимаевым (12-0), однако сейчас он нацелен на других оппонентов.

«Поверьте мне, я не боюсь никого на этой сраной планете. Никого, — приводит слова Адесаньи MMA Fighting. — И еще, знаешь что? Я люблю испытания. [Хамзат Чимаев] представляет собой нечто уникальное... Это большой бой. Но у него [есть] Камару [Усман, о котором нужно думать], и я полагаю, что после этого он, вероятно, будет бороться за титул. У меня есть дела поважнее. Я буду присутствовать в июле [на UFC 290] и посмотрю, что к чему».

Адесанья в прошлом бою нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.