Адилов считает, что Александр Емельяненко неплохо продвинется в российском рестлинге

Российский рестлер Евгений Адилов по прозвищу «Настоящий Драго», выступающий в США, порассуждал на тему перспектив Александра Емельяненко в рестлинге.

«Если Александр Емельяненко пойдет в НФР, российский рестлинг, то он там неплохо продвинется. Александр — интересный случай. Федор и Александр — два разных человека. Да, Емельяненко-младший был первоклассным бойцом, вторым после Федора. Очень печально, что мы видим все это», — сказал Адилов MMA.Metaratings.ru.

Ранее в январе Емельяненко не пустили в московский ТЦ «Кунцево плаза» из-за «задумчивого» состояния.

Емельяненко прошлый бой проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей. Бой состоялся 16 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».