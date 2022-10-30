Али Абдель-Азиз сообщил о здоровье Энтони Джонсона: «Это очень печально»

Менеджер полутяжеловеса Bellator Энтони Джонсона (23-6) Али Абдель-Азиз заявил, что у «Рамбла» серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он снялся с боя с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым (15-2) в 2021 году.

«У «Рамбла» сейчас проблемы со здоровьем, — сказал Абдель-Азиз в интервью ESPN. — Это очень печально... я хочу, чтобы вы помолились за него... он духовно силен, но все же помолитесь за него... Энтони, будь сильным, многие любят тебя, и с тобой все будет хорошо. Но в данный момент с ним не все в порядке».

«Мне бы очень хотелось рассказать вам, что со мной, — писал ранее Джонсон. — Просто знайте, что мне нужны ваши молитвы. Никогда в жизни я ничего так не боялся, но благодаря поддержке друзей и семьи я остаюсь сильным».

Джонсон в последний раз дрался 7 мая 2021-го, победив Хосе Аугусто Азеведу Барроса (7-4) нокаутом во втором раунде.