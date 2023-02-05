Ахмед Магомедов проиграл Корралесу единогласным решением судей на Bellator 290

Российский боец Ахмед Магомедов проиграл американцу Генри Корралесу в поединке на турнире Bellator 290.

Магомедов уступил по итогам трехраундового боя единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29).

26-летний Магомедов потерпел первое поражение в карьере, на его счету также 10 побед. У 36-летнего Корралеса 20 побед и 6 поражений в ММА.

Главным событием турнира Bellator 290 станет бой россиянина Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера. 46-летний Емельяненко завершит карьеру после этого поединка.