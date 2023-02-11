Актер Сычев пожелал Романкевичу победы перед боем с Кавалари

Актер Владимир Сычев оценил форму белорусского спортсмена Петра Романкевича перед поединком с бразильским кикбоксером Сауло Кавалари.

«Мы познакомились где-то на боях несколько лет назад. Он на самом деле с каждым годом очень достойно и качественно набирал. То есть и по технике, и по защите, и в целом у него хороший потенциал. Не знаю, в какой Петр сейчас форме, но в любом случае желаю ему победы. Уверен, что будет яркий и красивый интересный бой», — приводит РЕН ТВ слова Сычева.

Романкевич проведет бой против Кавалари 17 февраля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.