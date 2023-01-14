Дураев о стычке с Веттори: «До драки не дошло, потому что он работает с моим менеджером»

Российский боец UFC Альберт Дураев рассказал о своей стычке с итальянцем Марвином Веттори.

«Мы в прошлом году провели целенаправленный спарринг в PI. Закончилось тем, что он травмировался. Это на третьей или четвертой минуте уже. После этого не было больше. Он как-то бросал Хамзату Чимаеву вызов, я ему ответил. После этого стычка была в раздевалке. До драки не дошло, потому что он работает с моим менеджером Али Абдель-Азизом. Али — мой брат мусульманин, суперменеджер. После этого мы с Веттори не говорили, а сейчас он переехал в Лас-Вегас.

Али позвал меня и сказал, что он его брат, и я его брат, мы должны вместе работать. Я согласился. Будем работать дальше. Правда, как видишь, сегодня вместе не работали. Хотя у него нормальных спарринг-партнеров не было, и у меня не было», — приводит Sport24 слова Дураева.

У 34-летнего Дураева 15 побед и 4 поражения в профессиональной карьере в ММА. На счету 29-летнего Веттори 18 побед, 6 поражений и 1 ничья.