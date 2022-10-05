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Сегодня, 10:43

Альберт Туменов хочет драться за титул ACA в феврале 2023-го

Давид Хачатрян

Бывший боец UFC, ныне полусредневес АСА Альберт Туменов (23-4) после победы над Гаджимурадом Хирамагомедовым (11-5) на ACA 146 сообщил, что хочет драться за титул в начале следующего года.

«Я вернусь, и я вернусь совсем другим. Я думаю, [вернусь] в феврале. Я хочу за титул драться», — сказал Туменов журналистам после боя.

В настоящее время чемпионом ACA в полусреднем весе является Абубакар Вагаев (21-3).

Туменов одолел Хирамагомедова единогласным решением судей. Бой состоялся на ACA 146 в Грозном.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g9-LBMPL5_8
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