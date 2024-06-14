Туменов: «Шлеменко забороть Гасанова не сможет, да и выдержать его темп — тоже»

Действующий чемпион ACA в полусредней весовой категории Альберт Туменов высказался о возможном поединке Александра Шлеменко против Магомедрасула Гасанова.

«Гасанов тоже не первый день в ММА. Он опытный боец, который дрался в пятираундовых поединках. Думаю, люди не просто так говорят, что у Шлеменко нет шансов. С кем он дрался в последних боях? Топовых соперников, кроме Магомеда Исмаилова, у него не было. И то Мага был не на пике своей формы, но все равно одержал победу.

Гасанов же выступает в лиге ACA. Пожалуй, в лучшей лиге в России и одной из лучших в мире. Он — чемпион, который не проигрывает уже много лет. О чем тут можно говорить?

Конечно, мы имеем дело с ММА. Случиться может всякое, но если говорить о шансах Шлеменко, то у него только одна возможность добыть победу — драться в стойке. Забороть он Гасанова не сможет, да и выдержать его темп — тоже. В общем, это мисс-матч для Александра», — цитирует MMA.Metaratings.ru Туменова.