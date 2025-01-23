Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 16:59

Альберт Туменов включил себя в пятерку лучших бойцов-ударников в ММА

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов назвал пять лучших, по его мнению, бойцов-ударников в смешанных единоборствах.

«Не считая меня, Илия Топурия. Хотя он борец, но мне нравится, как он работает на руках. Назову Биберта Туменова, его навыки никто не будет оспаривать. Алекс Перейра... И давайте назовем Олега Борисова. В России он точно один из лучших», — сказал Туменов MMA.Metaratings.ru.

Альберт Туменов — чемпион ACA в полусреднем весе, Топурия и Перейра являются действующими чемпионами UFC (в полулегком и полутяжелом весе соответственно). Олег Борисов ранее был чемпионом ACA в наилегчайшей весовой категории. Биберт Туменов — боец АСА и чемпион мира по боксу среди юношей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алекс Перейра
Альберт Туменов
Биберт Туменов
Илия Топурия
Олег Борисов
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Хендрикс снялась с чемпионата Европы-2025
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом на трассе под Волгоградом
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Овечкин рассказал о визите в Зал славы «Эдмонтона» и гонке за Гретцки
Популярное видео
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя