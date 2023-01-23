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Сегодня, 10:34

Альдо подтвердил, что Макгрегор отправил ему красные трусики

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком дивизионе Жозе Альдо (31-8) рассказал, что Конор Макгрегор (22-6) поздравил его с победой над Фрэнки Эдгаром (24-11) на UFC 200, отправив в его номер отеля красные трусики.

«Эта была просто маленькая шутка, — сказал Альдо на пресс-конференции UFC. — Мы были в отеле Red Rock в Лас-Вегасе. В ту ночь я победил Фрэнки Эдгара. Конор отправил мне это в качестве шутки. Я ничего не стал с этим делать. Но я мог заставить свою жену их надеть».

Также бразилец сообщил, что они с ирландцем поддерживают хорошие отношения и регулярно переписываются в соцсетях.

«Я его очень уважаю. Мы друзья, — отметил Альдо. — Мы подписаны друг на друга и даже общаемся в соцсетях. Фанаты подходят ко мне и спрашивают: «Ты хочешь побить Макгрегора?», а я отвечаю: «Как я могу это сделать? Этот парень дал мне больше всего денег». Сейчас у меня к нему нет ничего, кроме уважения. Я не задумываюсь о нашем матче-реванше».

Альдо проиграл Макгрегору 12 декабря 2015-го на UFC 194. Бразилец упал в нокаут на 13-й секунде боя и потерял титул чемпиона в полулегком весе.

Конор Макгрегор
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