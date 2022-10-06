Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:49

Альдо рассказал, где он продолжит свою карьеру

Давид Хачатрян

Бывший чемпион полулегкого веса UFC Жозе Альдо (31-8) признался, что он планирует перейти в бокс.

«Я пытаюсь понять, где мне лучше всего продолжить карьеру, — сказал бразилец в интервью Globo Esporte. — Я точно не буду драться по ММА. Я благодарен всем, кто позвонил мне и предложил контракт, но я не покинул UFC. Я все еще с ними на контракте. Посмотрим, что будет.

Я рассматриваю бокс. Я никогда не скрывал, что бокс — это мечта всей моей жизни. Все говорят, что я еще молод, что у меня есть несколько лет в запасе. Сперва я хочу насладиться временем со своей семьей и новорожденным сыном, а только потом подумать о профессиональной карьере".

Альдо завершил карьеру бойца после поражения Мерабу Двалишвили (15-4) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28) на UFC 278. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.
Жозе Альдо
0
Читайте также
Канадский клуб подло кинул Буре. Из-за жадности потерял лучшего игрока в своей истории
Звездная гимнастка напугала отъездом за границу. Но это не бегство
Число погибших в результате стрельбы в яслях в Таиланде увеличилось до 36 человек
Против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гаджиев об Уткине: «Он неадекватный человек. У него проблемы с психикой»

Боец UFC заставила интернет-тролля удалить свой аккаунт