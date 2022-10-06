Альдо рассказал, где он продолжит свою карьеру

Бывший чемпион полулегкого веса UFC Жозе Альдо (31-8) признался, что он планирует перейти в бокс.

«Я пытаюсь понять, где мне лучше всего продолжить карьеру, — сказал бразилец в интервью Globo Esporte. — Я точно не буду драться по ММА. Я благодарен всем, кто позвонил мне и предложил контракт, но я не покинул UFC. Я все еще с ними на контракте. Посмотрим, что будет.

Я рассматриваю бокс. Я никогда не скрывал, что бокс — это мечта всей моей жизни. Все говорят, что я еще молод, что у меня есть несколько лет в запасе. Сперва я хочу насладиться временем со своей семьей и новорожденным сыном, а только потом подумать о профессиональной карьере".