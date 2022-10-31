Алджамейн Стерлинг дал совет всем молодым бойцам

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) заявил, что молодым бойцам не нужно надеяться, что бои будут обеспечивать их до конца жизни.

«Я хочу дать совет всем молодым бойцам, — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале. — Позаботься о себе. Бои не длятся вечно. Ты становишься старше. Ты должен убедиться, что ты финансово обеспечен до конца своей жизни или, по крайней мере, ты должен быть уверен, что денег, заработанных на боях, тебе хватит хотя бы на пять лет. За это время ты можешь разработать свой следующий план».

После UFC 280 Стерлинг признался, что впервые на его банковском счете накопилась сумма в один миллион долларов.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде.