Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: где смотреть прямую трансляцию главного боя UFC 288

В ночь на воскресенье, 7-е мая, в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США), пройдет турнир UFC 288.

В главном бою мероприятия действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг встретится с экс-чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо.

33-летний Стерлинг одержал 22 победы в 25 боях и потерпел 3 поражения. На счету 36-летнего Сехудо 18 боев, 16 побед и 2 поражения.

Это будет их первый бой друг с другом.

Полный кард турнира UFC 288 можно посмотреть по этой ссылке.