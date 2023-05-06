Сегодня, 16:00
В ночь на воскресенье, 7-е мая, в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США), пройдет турнир UFC 288.
В главном бою мероприятия действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг встретится с экс-чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо.
33-летний Стерлинг одержал 22 победы в 25 боях и потерпел 3 поражения. На счету 36-летнего Сехудо 18 боев, 16 побед и 2 поражения.
Это будет их первый бой друг с другом.
Полный кард турнира UFC 288 можно посмотреть по этой ссылке.
В России турнир покажет федеральный спортивный телеканал и сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало трансляции — ориентировочно в 5.00 по московскому времени.