Алджамейн Стерлинг: «Оливейра стал величайшим легковесом в истории»

Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (23-3) считает, что экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) может считаться величайшим легковесом в истории.

«Снова начинается разговор о том, что Чарльз Оливейра стал величайшим бойцом всех времен в легком весе. Я с этим согласен, — сказал Стерлинг в своем подкасте. — Я знаю, что люди скажут: «Хабиб никогда не проигрывал раундов, никогда не проливал кровь». Ребята, когда мы говорим «величайший всех времен», о чем мы на самом деле говорим? У Чарльза Оливейры чертовски хорошее резюме: защита титула, бонусы за досрочные победы, он банально дольше в нашей игре.

Чарльз должен фигурировать в споре за право быть величайшим легковесом. Скоро это может быть Махачев. В выборе лучшего я сперва смотрю на защиты титула, а затем на серию побед. А Чарльз при этом неоднократно возвращается после поражений. Это достойно похвалы.

Хабиб не проиграл ни одного раунда, и это впечатляет. Хотя в бою против Конора он, по моему мнению, отдал один или два раунда. Один — точно. Если Махачев вновь побьет Оливейру, тогда мы скажем: «Окей, эти двое [Махачев и Нурмагомедов] сильнее Оливейры».

Итак, скоро большой бой в Абу-Даби. Дана Уайт хочет этого, я хочу этого. Фанаты хотят этого. Не могу дождаться. Чарльз Оливейра снова проведет реванш с Махачевым за пояс».

Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.