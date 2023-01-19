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Сегодня, 07:34

Стерлинг может подраться с Сехудо на UFC 285: «Я настроен очень оптимистично»

Стерлинг может подраться с Сехудо на UFC 285
Давид Хачатрян
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Чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (22-3) заявил, что не исключает бой с бывшим двойным чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) 4 марта на UFC 285.

«UFC 285 — чудовищный кард, — сказал Стерлинг The MMA Hour. — Я бы с удовольствием принял в нем участие. Это очень заманчиво. Поэтому я стараюсь сделать все возможное, чтобы бой [с Сехудо] состоялся [на UFC 285]. Если я смогу — бою быть. А если нет, то дадим мне немного времени на восстановление. Думаю, все станет известно до конца недели. Я настроен очень оптимистично».

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде. В 2022-м он объявил о своем возвращении.

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
UFC
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