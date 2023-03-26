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Сегодня, 11:14

Алджамейн Стерлинг оценил бой Кори Сэндхэгена и Марлона Веры

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (22-3) уверен, что Кори Сэндхэген (16-4) является одним из лучших бойцов легчайшего дивизиона.

«Это был отличный бой. Чито, как правило, начинает очень медленно, а Кори феноменальный боец, и если ты будешь драться с ним в стойке, он отлично справится со своей задачей. На мой взгляд, сейчас легчайший дивизион — лучший в UFC, и мы убедились в этом сегодня», — сказал Стерлинг в интервью ESPN.

Сэндхэген одолел Марлона Веру (20-8) раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.

Алджамейн Стерлинг
UFC
ММА
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