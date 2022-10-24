Алджамейн Стерлинг рассказал, что его состояние превысило миллион долларов

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в интервью шоу The MMA Hour сообщил, что стал полноценным миллионером.

«Могу сказать, что я наконец-то выбил на моем банковском счету миллион долларов с запасом, — заявил Стерлинг. — С учетом трех домов, которые у меня есть, и другими инвестициями — я супергоржусь тем, чего достиг.

В таком виде спорта, где шкала заработной платы не самая фантастическая, а мне удалось купить дом себе, маме, заработать — я просто достиг очень хорошей точки в моей жизни. Конечно, благодаря Дане, Хантеру, Лоренцо, всем этим ребятам — если бы не они, у меня бы не было платформы, чтобы достичь подобного».

22 октября Стерлинг провел вторую защиту титула - он финишировал техническим нокаутом Ти Джея Диллашоу на UFC 280 в Абу-Даби.