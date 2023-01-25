Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:44

Алджамейн Стерлинг рассказал, как пройдет бой Петра Яна и Двалишвили

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (22-3) заявил, что Мераб Двалишвили (15-4) будет прижимать экс-чемпиона в легчайшем весе Петра Яна (16-4) к клетке, проводить тейкдауны и наносить урон.

«Когда Ян пытается быть сверхтехничным, в его игре появляются дыры и возникает пространство для того, чтобы Двалишвили мог провести тейкдаун, — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале. — Также Двалишвили может просто прижать его к клетке, нанести пару ударов, отойти и повторить все сначала. Задача Мераба — прижать его к клетке, нанести урон, попытаться повалить и еще раз нанести урон.
Это будет бой с высоким темпом. Ему [Яну] придется все время бороться с Мерабом. Да, это опасный бой для Мераба, но это не менее опасный поединок и для Петра. Все решат мелочи. Мерабу просто нужно быть предельно собранным, и я думаю, что у него есть план, как победить Петра».

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

1
0
Читайте также
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Подозреваемый в педофилии психолог упал с крыши во время задержания и погиб
Рогов: планы ВСУ осуществить широкое наступление в Запорожской области сорваны
Антонов рассказал о последствиях приема Украиной американских танков Abrams
Фрегат «Адмирал Горшков» провел учение по применению гиперзвукового оружия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джамал Хилл обратился к Алексу Перейре: «Я нокаутирую тебя к чертовой матери»

Тактаров: «Федор Емельяненко вышел на правильную финишную прямую»