Алджамейн Стерлинг: «С Умаром Нурмагомедовым справится любой американский борец»

Действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC Алджамейн Стерлинг (21-3) считает, что боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) проиграет, когда встретится с американским борцом.

«Умар — это Бердмэн. Молодой орел, перспективный боец, — приводит слова Стерлинга MMAjunkie. — Вокруг него много шумихи. Мне кажется, что любой американский борец с ним справится. Он силен и талантлив, может стать будущим чемпионом, как и его старший двоюродный брат. Но прямо сейчас король на троне».

Нурмагомедов в прошлом бою победил американца Нейта Манесса (14-2) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе. 26-летний россиянин находится на 13-й строчке рейтинга легчайшего веса UFC.