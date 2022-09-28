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28 сентября, 16:45

Алджамейн Стерлинг: «С Умаром Нурмагомедовым справится любой американский борец»

Давид Хачатрян

Действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC Алджамейн Стерлинг (21-3) считает, что боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) проиграет, когда встретится с американским борцом.

«Умар — это Бердмэн. Молодой орел, перспективный боец, — приводит слова Стерлинга MMAjunkie. — Вокруг него много шумихи. Мне кажется, что любой американский борец с ним справится. Он силен и талантлив, может стать будущим чемпионом, как и его старший двоюродный брат. Но прямо сейчас король на троне».

Нурмагомедов в прошлом бою победил американца Нейта Манесса (14-2) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе. 26-летний россиянин находится на 13-й строчке рейтинга легчайшего веса UFC.

Алджамейн Стерлинг
Умар Нурмагомедов
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