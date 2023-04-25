Стерлинг: «Сергей Павлович — проблема! Он должен драться за пояс»

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг считает, что следующим претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе должен стать россиянин Сергей Павлович.

В минувшие выходные на турнире UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе Павлович техническим нокаутом в первом раунде победил Кертиса Блейдса.

«Сергей Павлович — это проблема! Это была его шестая победа нокаутом в первом раунде! Думал, Блейдс будет активно искать возможность проведения тейкдауна такому опасному ударнику, но Павлович смог первым нанести удары. Что ждет его дальше? Думаю, бой за пояс!», — написал Стерлинг в соцсетях.

Всего на счету 30-летнего Павловича 18 побед и 1 поражение.