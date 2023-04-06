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Сегодня, 19:08

Стерлинг: «Россия и Дагестан — это не одна и та же страна»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Алджамейн Стерлинг.
Фото Global Look Press
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Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг поспорил с подписчиками в Twitter из-за желания россиянина Умара Нурмагомедова провести бой с грузином Мерабом Двалишвили.

«UFC и Дана Уайт предлагают мне главный бой на 13 мая против Мераба. Я согласен, но у него травма, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Но я жду возможности разделить с ним клетку в июне или июле», — написал Нурмагомедов в Twitter.

«Подерись с Петром Яном или Чито (Марлон Вера — Прим. «СЭ»)», — отреагировал Стерлинг.

«Нет, они не подерутся», — вмешался подписчик.

«Где Чито и Ян в рейтинге... Не приводите глупых опровержений. Если я проиграю [Генри Сехудо], следующим за титул будет драться Мераб. Зачем ему драться с Умаром так далеко в рейтинге? В этом нет никакого смысла», — ответил подписчику Стерлинг.

«Теперь ты занимаешься матчмейкингом после того, как отказались драться друг с другом? Прекрати. Ян и Умар из одной страны. И ты хорошо знаешь, что Чито никогда бы с не согласился на этой бой, так как он не умеет бороться. Мераб против Умара стилистически интересный бой для фанатов, вот почему это имеет смысл», — написал другой пользователь Twitter под ником Tenismemis.

«Брат... Дагестан и Россия — это не одна и та же страна, дружище... И какое отношение одна и та же страна имеет к ситуации, когда бойцам нужно драться друг с другом? Итак, ты, кажется, хочешь, чтобы Мераб принял бой, но ты также говоришь, что Чито не примет бой. Брат, продолжай в том же духе, ты в ударе...», — ответил ему Стерлинг.

Стерлинг проведет бой с Генри Сехудо на турнире UFC 288, который пройдёт в ночь на 7 мая в США.

Двалишвили в своем последнем поединке победил Петра Яна единогласным решением судей.

Стерлинг и Двалишвили являются друзьями и тренируются в одной команде.

Алджамейн Стерлинг
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