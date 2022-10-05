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Сегодня, 15:37

Алехандре Пантожа будет страховать бой Фигередо и Морено

Давид Хачатрян

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Алехандре Пантожа (25-5) будет готовиться к UFC 283 на случай, если Дейвесон Фигередо (21-2) или Брэндон Морено (20-6) не смогут выйти на поединок в последний момент. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

Пантожа идет на серии из трех побед. В последнем бою он одолел Алекса Переса (24-7) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 30 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Четвертый поединок Фигередо и Морено состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Бой за чемпионский пояс в наилегчайшем весе будет со-главным событием вечера.

UFC
ММА
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