Алехандре Пантожа будет страховать бой Фигередо и Морено

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Алехандре Пантожа (25-5) будет готовиться к UFC 283 на случай, если Дейвесон Фигередо (21-2) или Брэндон Морено (20-6) не смогут выйти на поединок в последний момент. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

Пантожа идет на серии из трех побед. В последнем бою он одолел Алекса Переса (24-7) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 30 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Четвертый поединок Фигередо и Морено состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Бой за чемпионский пояс в наилегчайшем весе будет со-главным событием вечера.