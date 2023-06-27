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Сегодня, 10:38

Алекс Перейра подарил Гловеру Тейшейре мотоцикл

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-2) сделал сюрприз своему близкому другу экс-чемпиону UFC в полутяжелом весе Гловеру Тейшейре (33-9).

«Что за удивительный подарок от «Поатана»! Мне кажется, он помог мне больше, чем я ему. Когда он пришел ко мне, я увидел его потенциал и сказал ему, что однажды он станет чемпионом, и все, чего я хотел, это быть частью его успеха. Но когда ты ничего не ждешь, Вселенная дает нам больше, чем мы заслуживаем. Спасибо тебе, мой друг!» — написал Тейшейра в соцсетях.

Ян Блахович (29-9) и Перейра подерутся в со-главном событии UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.
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