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Сегодня, 15:25

Алекс Перейра признал, что Адесанья мог нокаутировать его в первом раунде

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) заявил, что если бы первый раунд его поединка с Исраэлем Адесаньей (23-2) продлился на 30 секунд дольше, то новозеландец смог бы его нокаутировать.

«Для меня это был обычный бой, — начал бразилец на The MMA Hour. — После первого раунда я направился в свой угол, думая, что пропустил один удар. Я не видел, как он донес второй. Тем не менее он мог меня победить, если бы бой продлился еще 30 секунд. Ко второму раунду я восстановился супербыстро. Когда первый раунд закончился, я не знал, куда идти. Я подумал: «Кто-нибудь поможет мне». Когда я сел на табурет, то уже был в порядке».

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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