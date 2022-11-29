Перейра сообщил, что трижды проиграл одному и тому же бойцу: «Я проиграю ему 10 раз из 10»

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) признался, что был на месте Исраэля Адесаньи (23-2), когда трижды проиграл одному и тому же бойцу в любительском кикбоксинге.

«Я скажу то, что никогда и никому не говорил, — приводит слова Перейры MiddleEasy. — У меня 28 боев в любителях. 25 из них я выиграл нокаутом. Я проиграл три боя. Три раза одному и тому же парню. Я не понимал, почему [я проигрываю ему]. Но теперь я все осознал. Стили делают бои. Этот парень завершил карьеру. Если бы я снова с ним дрался, то я бы вновь потерпел поражение. Я проиграю ему 10 раз из 10».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.