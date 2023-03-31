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Сегодня, 19:24

Алекс Перейра вспомнил ошибку, за которую Адесанья едва не нокаутировал его на UFC 281

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра поделился воспоминаниями об ошибке в прошлом поединке с Исраэлем Адесаньей, которая едва не стоила ему боя.

— Алекс, что технически произошло в том эпизоде в конце первого раунда, когда он тебя потряс [на UFC 281]? Ты ошибся с дистанцией?

— Нет, я был на хорошей дистанции, но тут сработал тайминг Адесаньи. Он застал меня врасплох, я не видел удар. Вернее, я знал, что готовится силовой удар, я ждал его, но он пришел в другой момент. Он очень хорош в таких нюансах. И люди увидели только этот эпизод, когда он потряс меня, но в бою он раз 20 проделывал такое. У него это доведено до автоматизма. Вот эти пропущенные два удара — были единственным моментом, когда что-то пошло не по плану. Будь у него больше времени, возможно, он финишировал бы меня, не знаю, — сказал боец на подкасте «Connect Cast».

Перейра нокаутировал Адесанью в 5-м раунде на UFC 281 в Нью-Йорке и стал новым чемпионом в среднем весе. Реванш в этом противостоянии пройдет 8 апреля на UFC 287 в Майами.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
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