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Сегодня, 08:50

Волкановски намекнул на жульничество со стороны Махачева перед их боем на UFC 284

Руслан Минаев
Алекс Волкановски и Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Австралиец Алекс Волкановски намекнул на жульничество со стороны россиянина Ислама Махачева перед их боем на UFC 284 в Перте (Австралия).

По словам чемпиона UFC в полулегком весе, в октагоне Махачев весил на 10 кг больше установленного лимита легкой весовой категории (70 кг).

«Я бы сказал, что он весил около 81 кг. В таком случае вы довольно быстро заправляетесь капельницами и тому подобным. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но это то, что есть», — цитирует Волкановски MMA News.
Ранее российского чемпиона UFC в легком весе обвинял в мошенничестве его бывший оппонент новозеландец Дэн Хукер.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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