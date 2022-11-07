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Сегодня, 16:38

Александр Емельяненко готов подготовить Бузову к бою против Загитовой

Иван Шитик
Корреспондент
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что может потренировать певицу Ольгу Бузову перед ее боем с Алиной Загитовой.

«Когда нахожусь в зале, я не только подсказываю ребятам профессионалам, я прошу, чтобы и мне помогали и указывали на мои ошибки. Со стороны эти ошибки виднее, нежели когда работаешь сам. Всегда тренирую и подсказываю тем, кто далек от спорта. От мала до велика, от молодежи до пенсионеров. Делюсь всем, чем могу и что знаю. Черпаю от окружающих какую-то информацию: спортивную или жизненную. Готов ли я потренировать Бузову? Договаривайтесь, проведу пару тренировок с ней», — сказал Емельяненко MMA.Metaratings.ru.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что бой может состояться 9 марта.

Загитова 25 июня провела выставочный поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/aleksandr-emelyanenko-gotov-podgotovit-buzovu-k-boyu-protiv-zagitovoi-53273/
Александр Емельяненко
Алина Загитова
Ольга Бузова
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