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Сегодня, 19:05

Александр Емельяненко готов поехать в Донбасс бесплатно

Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Александр Емельяненко заявил, что готов поехать в Донбасс бесплатно.

«Я без денег могу поехать при поддержке, чтобы это осветили, поддержать российских бойцов, войска. Это не тот профиль деятельности, на котором нужно зарабатывать деньги», — приводит «РБК Спорт» слова Емельяненко.

Ранее на YouTubе-канале «Sport24: Культура бития» опубликовали телефонный разговор, в котором мужчине, голос которого похож на голос Емельяненко, предложили отправиться в Донбасс. Во время разговора с мошенниками мужчина запросил 300 тысяч рублей за каждый день своего пребывания там.

24 сентября 41-летний Емельяненко в первом раунде проиграл Вячеславу Дацику (13-16).

В ноябре Емельяненко проведет бой против президента российского поп-ММА-промоушена Arena Fighting Championship Сергея Еркаева.

Источник: sportrbc.ru
Александр Емельяненко
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