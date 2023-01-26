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Сегодня, 14:19

Александр Емельяненко: «Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь»

Давид Хачатрян
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский боец Александр Емельяненко опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором дал понять, что он не обращает внимание на критику в свой адрес.

«Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь, — написал Емельяненко.

Ранее в январе Емельяненко не пустили в московский ТЦ «Кунцево плаза» из-за «задумчивого» состояния.

Емельяненко прошлый бой проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей. Бой состоялся 16 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
ММА
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