Александр Емельяненко: «Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь»

Российский боец Александр Емельяненко опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором дал понять, что он не обращает внимание на критику в свой адрес.

«Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь, — написал Емельяненко.

Ранее в январе Емельяненко не пустили в московский ТЦ «Кунцево плаза» из-за «задумчивого» состояния.

Емельяненко прошлый бой проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей. Бой состоялся 16 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».