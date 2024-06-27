Александр Емельяненко и Кирилл Сидельников могут выступить осенью на турнире Ural FC

Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин рассказал, что лига рассматривает вариант с организацией боев Александра Емельяненко и Кирилла Сидельникова.

«Если договоримся — Емельяненко станет одним из хедлайнеров турнира. Какого именно — будем обсуждать с нашими партнерами и с самим Александром. Будут ли еще какие-то громкие имена? Сейчас сказать не могу. Чуть позже.

Для начала нужно определиться с местом проведения турниров. Не исключено, что мы устроим бой нашему прославленному спортсмену Кириллу Сидельникову. Возможно, на этом же турнире подерется чемпион Ural FC по кикбоксингу Валерий Бизяев. У нас большие планы. Но сейчас, как я говорил ранее, нужно определиться с местом проведения турнира», — цитирует MMA.Metaratings.ru Габдуллина.