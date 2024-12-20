Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 13:00

Александр Емельяненко — о тюремном заключении младшего брата Ивана: «Ничего страшного не произошло»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Братья Александр и Иван Емельяненко
Александр и Иван Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Российский тяжеловес Александр Емельяненко высказался о тюремном заключении своего родного младшего брата Ивана.

Ранее стало известно, что младший из братьев Емельяненко Иван был признан виновным по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы

«Повлияло ли на меня решение о тюремном заключении Ивана? Да никак не повлияло, — сказал Емельяненко перед боем в турнире NFL 2. — Я ему давно говорил, что ни к чему хорошему его это не приведет. Все родственники говорили ему это. Неоднократно решали за него проблемы и вопросы. Оступится человек — за него решат и помогут, а он опять оступается. Да ничего страшного не произошло. Ему дали-то полтора года. Я в изоляторе больше просидел. Связывался ли я с ним? Нет. А как я свяжусь? В тюрьме телефонов нет».

Александр Емельяненко проведет следующий поединок 21 декабря в турнире NFL 2 в Ингушетии. Имя соперника Емельяненко будет объявлено в день турнира.

Александр Емельяненко
Иван Емельяненко
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Брат Погба и еще пять человек получили сроки по делу о похищении футболиста
Врач предупредила о рисках урчания в животе
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в матче с 10 голами
Сегодня
Вчера
Неделя