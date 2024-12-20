Александр Емельяненко — о тюремном заключении младшего брата Ивана: «Ничего страшного не произошло»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко высказался о тюремном заключении своего родного младшего брата Ивана.

Ранее стало известно, что младший из братьев Емельяненко Иван был признан виновным по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы

«Повлияло ли на меня решение о тюремном заключении Ивана? Да никак не повлияло, — сказал Емельяненко перед боем в турнире NFL 2. — Я ему давно говорил, что ни к чему хорошему его это не приведет. Все родственники говорили ему это. Неоднократно решали за него проблемы и вопросы. Оступится человек — за него решат и помогут, а он опять оступается. Да ничего страшного не произошло. Ему дали-то полтора года. Я в изоляторе больше просидел. Связывался ли я с ним? Нет. А как я свяжусь? В тюрьме телефонов нет».

Александр Емельяненко проведет следующий поединок 21 декабря в турнире NFL 2 в Ингушетии. Имя соперника Емельяненко будет объявлено в день турнира.