Александр Емельяненко после победы над Гончаровым: «Заводите следующего»

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал победу над Алексеем Гончаровым на турнире NFL 2 в Назрани. Поединок завершился победой Емельяненко техническим нокаутом на 36-й секунде.

«Хорошее ощущение. Я продышался чуть-чуть, размялся, готов дальше. Заводите следующего. Готов дальше выступать, драться, побеждать и радовать вас, люди добрые, своими победами», — цитирует бойца RT.

43-летний Емельяненко одержал 29-ю победу в карьере. Также на его счету три поражения и одна ничья.