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Сегодня, 16:52

Александр Емельяненко: «Коваленко достанется. Я знаю, ему страшно»

Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко (28-9) в преддверии боя со Святославом Коваленко в интервью «СЭ» заявил, что он опытнее и сильнее оппонента.

— Сейчас Коваленко достанется. Сейчас он не знает, в какой я форме, — сказал Емельяненко. — Я знаю, ему страшно. Он не боец, он не готов. То, что он когда-то дрался, — это не показатель. На улице все дерутся. Когда выходишь против подготовленного спортсмена — это совсем другое.

— У него боев в поп-ММА много, и он очень часто выходит победителем.

— С кем он дерется? С такими же Коваленко. Я тяжелее, опытнее, сильнее.

16 декабря Емельяненко подерется со Святославом Коваленко на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Александр Емельяненко
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