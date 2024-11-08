Александр Емельяненко может выступить на турнире NFL 21 декабря

Президент лиги National Fighting League (NFL) Гилани Калиматов рассказал, что промоушен готовит предложение для российского бойца Александра Емельяненко.

«Готовим конкретное предложение для Александра Емельяненко. Есть вероятность, что он может выступить уже на турнире NFL 21 декабря. Но мы ориентируемся и на следующий год», — сказал Калиматов.

Последний бой Александр провел в мае 2023 года, победив блогера Евгения Ершова. Всего на счету 43-летнего Емельяненко 29 побед, 10 поражений и 1 ничья в ММА.