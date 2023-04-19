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Сегодня, 13:54

Александр Емельяненко начал подготовку к следующему бою

Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко (28-9) подтвердил, что готов вернуться в бои, опубликовав видео своей тренировки в соцсети.

«Феникс» готов вернуться в дело! Кто следующий соперник? Как думаете?», — написал Емельяненко в Telegram, в то время как на видео он сказал: «Сегодня 19 апреля. Мой организм набирает форму. Ждите, скоро будет бой».

Емельяненко в прошлом бою проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей. Бой состоялся 16 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Федор Емельяненко
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